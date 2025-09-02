Vokietijoje žuvo po traukiniu pastumta paauglė: kas įtariamąjį sieja su Lietuva?

Kaip pranešė Vokietijos leidinys „Welt“, įtariamasis šiuo metu yra gydomas specifinės paskirties ligoninėje. Manoma, kad šešiolikmetė jo auka žinojo apie jai gresiantį pavojų Žemutinėje Saksonijoje, Friedlande esančioje geležinkelio stotyje. Prieš netrukus įvyksiančią tragediją ji paskambino savo seneliui. Jis dar mėgino vykti pas anūkę į minėtą vietą, visą laiką iki tol kalbėdamasis su ja telefonu, tačiau nespėjo.
Laikraščiui „Bild“ Tiuringijos Geisledeno meras Markusas Janitzki sakė manąs, kad senelis turėjo nugirsti anūkės riksmus ir traukinio garsą. Remiantis ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariamas 31-erių irakietis pastūmė paauglę po krovininiu traukiniu, važiavusiu 100 km/val. greičiu. Nustatyta, kad tądien šį nusikaltimą galimai įvykdęs vyras buvo neblaivus. Į alkotesterį jis įpūtė 1,35 prom.
Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, įtariamasis pats nuvedė juos prie aukos lavono. Jis tikino, kad pamatė ją gulinčią ant bėgių jau negyvą. Teisėsauga iš pradžių jo kaltės neįžvelgė – manė, kad įvyko nelaimingas atsitikimas. Tačiau atlikus DNR tyrimą, ant žuvusios šešiolikmetės peties buvo aptikti šio vyro pėdsakai. Manoma, kad prieš tragediją jis stipriai spaudė jos petį. Atsižvelgiant į šį faktą, irakietis buvo suimtas. Teigiama, kad anksčiau jam buvo diagnozuota „paranojinė šizofrenija“. Kas auką ir įtariamąjį siejo, nežinoma iki šiol.
Paauglės tėvams nelaimingo atsitikimo versija kėlė abejonių. Pasak jų, dukra, kuri čia kartu su jais buvo atvykusi iš Mariupolio Ukrainoje, buvo rimta ir atsakinga – baigusi mokyklą, mokėsi odontologės specialybės. Ji buvo pavyzdys kitiems savo broliams ir seserims.
Įtariamas irakietis 2022 metais paprašė prieglobsčio Braunšveige, tačiau šis prašymas buvo atmestas – nurodyta deportuoti jį į Lietuvą. Getingeno administracinis teismas 2025 metų vasarį atmetė jo ieškinį dėl šio sprendimo. Tuomet vyras vėl užsiregistravo kaip prieglobsčio prašytojas Friedlando pabėgėlių priėmimo centre.
