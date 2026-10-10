Žuvusiųjų per rusų smūgį Zaporižiai skaičius išaugo iki keturių, tarp jų – vaikas

Atnaujintus duomenis platformoje „Telegram“ paskelbė vienas iš Zaporižios srities gynybos tarybos pirmininkų Ivanas Fedorovas.
Pasak jo, dviejų sužeistųjų būklė sunki, du patyrė lengvų sužalojimų, o septynių būklė vidutinio sunkumo. Keturi žmonės paguldyti į ligoninę, penki gydomi ambulatoriškai, dar dviem atliekami medicininiai tyrimai.
Tarp sužeistųjų yra 14-metė mergaitė ir 12-metis berniukas. Abiejų būklė vidutinio sunkumo.
I. Fedorovas pridūrė, kad per ataką buvo apgadinti mažiausiai 26 gyvenamieji pastatai – 23 daugiabučiai ir trys privatūs namai Ševčenkos ir Voznesenivskio rajonuose. Trys pastatai smarkiai apgadinti. Taip pat apgadinti negyvenamieji pastatai ir patalpos.
Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Specialistai toliau apžiūri nukentėjusias teritorijas ir vertina sugriovimų mastą.
Kaip skelbta anksčiau, spalio 10 d. rytą Rusijos pajėgos atakavo Zaporižią valdomosiomis aviacinėmis bombomis. Pirminiais duomenimis, buvo sužeisti mažiausiai trys asmenys, o žuvo mažiausiai du.