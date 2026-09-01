 Žmogaus teisių grupės kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvynius Tibete

Žmogaus teisių grupės kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvynius Tibete

2026-09-01 12:30
Viljama Sudikienė (ELTA)

Žmogaus teisių gynimo grupės kritikuoja Kiniją dėl informacijos apie staigius potvynius Tibete, autonominiame Kinijos regione, ribojimo ir teigia, kad žurnalistams neleidžiama patekti į nukentėjusias teritorijas. 

<span>Žmogaus teisių grupės kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvynius Tibete</span>
Žmogaus teisių grupės kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvynius Tibete / Scanpix nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

„Human Rights Watch“ (HRW) pirmadienį citavo pranešimus, kad Kinijos žurnalistams buvo uždrausta patekti į nelaimės zoną ir apklausti nukentėjusias šeimas.

„Informacijos kontrolė gali apsunkinti šeimoms artimųjų paiešką ir trukdyti suprasti nelaimę bei būsimą reagavimą“, – teigė HRW.

Užsienio žurnalistams jau daugelį metų reikia specialaus leidimo patekti į Tibetą. Nuo praėjusio trečiadienio, kai kilo potvyniai, daugybė užsienio žiniasklaidos priemonių praneša apie įvykius iš Nepalo, o iš pietvakarių Tibeto – tik Kinijos valstybinė žiniasklaida.

Žmogaus teisių gynimo grupės ne kartą kaltino Pekiną Tibete varžant saviraiškos laisvę ir siekiant kultūrinės asimiliacijos.

Pasak HRW, Kinijos atsakas atitinka įprastą modelį, pastebėtą po ankstesnių stichijos nelaimių: riboti informaciją, kontroliuoti naratyvą ir girti vadovybės ryžtą bei gelbėjimo pastangas.

Vaizdo įrašai, kuriuose matyti sunaikinimo ir žalos Tibete mastas, per kelias valandas dingo iš Kinijos internetinių platformų, teigė grupė.

Pekinas pirmadienį atmetė kaltinimus cenzūra. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas teigė, kad Kinija atvirai, skaidriai ir laiku skelbia informaciją, ir pridūrė, jog netoleruos „šmeižto ir dezinformacijos“, po nelaimės tęsiant gelbėjimo operacijas.

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potvynis tibete

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