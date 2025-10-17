Žinomo italų žurnalisto automobilyje sprogo bomba

Per sprogimą buvo apgadintas ir S. Ranucci dukters automobilis bei jo namo į pietus nuo Romos fasadas, tačiau niekas nenukentėjo, socialiniame tinkle X pranešė „Report“ .
Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ir daugelis kitų politikų pasmerkė išpuolį prieš žurnalistą, dirbantį visuomeniniam transliuotojui RAI.
G. Meloni „griežtai pasmerkė šį siaubingą bauginimo aktą“ ir pridūrė: „Spaudos laisvė ir nepriklausomybė yra mūsų demokratijos vertybės, kurių negalime atsisakyti ir toliau ginsime“.
Pasak S. Ranucci naujienų laidos, sprogimas buvo toks stiprus, kad kas nors galėjo ir žūti, dėl jo pradėtas tyrimas.
