Žiniasklaida: JAV išveda iš Sirijos šimtus karių

Anot laikraščio, po 60 dienų bus vertinama, ar dar labiau mažinti kareivių skaičių. Kariniai vadai esą rekomendavo palikti Sirijoje mažiausiai 500 amerikiečių karių.

JAV kariai dislokuoti regione, kad kovotų su teroristine grupuote „Islamo valstybė“. IS kadais kontroliavo dideles teritorijas Sirijoje ir kaimyniniame Irake. Organizacija kariniu požiūriu buvo įveikta, tačiau toliau planuoja teroristinius išpuolius Vakaruose arba juos kursto.

Pastaraisiais metais IS vėl nuolat plėtė savo pajėgumus Sirijoje. Ji pasinaudojo diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimu, kad sustiprėtų. IS turėjo galimybę perimti didelius senosios vyriausybės ginklų arsenalus. Tačiau kitos grėsmės, pavyzdžiui, Irano remiami sukilėliai ir rusų daliniai po B. al Assado nuvertimo kol kas prarado svarbą, rašo „The New York Times“.

2011 m. Sirijoje kilo pilietinis karas. Islamistinė grupuotė HTS ir jos sąjungininkės 2024 m. gruodžio 8 d. nuvertė ilgametį diktatorių B. al Assadą. Sausio pabaigoje pereinamojo laikotarpio prezidentu buvo paskirtas HTS vadovas Ahmedas al-Sharaa.