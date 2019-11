Žiemiški orai grasina sujaukti JAV transporto sistemą prieš Padėkos dieną

Padėkos dienos išvakarėse žiemos audrų laukiama Pietų Dakotoje, Ajovoje, Mičigane, Minesotoje ir Viskonsine. Prognozuojama, kad smarkus vėjas gali išvartyti medžių ir sukelti elektros tiekimo problemų.

Paprastai prieš Padėkos dieną, kuri šiemet švenčiama ketvirtadienį, JAV transporto sistema būna itin apkrauta.

Be to, sniego audros jau praslinko Kolorado, Vajomingo ir Nebraskos valstijose centrinėje JAV dalyje. Kai kuriuose šiauriniuose Kolorado rajonuose iškrito iki metro sniego. Vienas žmogus žuvo ir dar du buvo sužeisti per eismo įvykį, kilusį dėl žiemiškų orų.

Kolorado sostinėje Denveryje dėl snygio ir stipraus vėjo atšaukta apie trečdalis skrydžių iš tarptautinio oro uosto.

Tuo metu Kalifornijos oro uostuose sunkumų kelia liūtys. Tarptautiniame Ouklando oro uoste pusantros valandos buvo dingusi elektra, dėl to buvo atidėti keli skrydžiai.