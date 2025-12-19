 Zelenskis: Rusija po pergalės prieš Ukrainą pultų Lenkiją

2025-12-19 16:07
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl Rusijos puolimo prieš Lenkiją, jei rusai nugalėtų Ukrainoje.

Zelenskis: Rusija po pergalės prieš Ukrainą pultų Lenkiją / Scanpix nuotr.

„Be mūsų nepriklausomybės Maskva neišvengiamai veršis į Lenkiją ir giliau į Europą“, – sakė V. Zelenskis penktadienį Varšuvoje bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.

V. Zelenskis šiame kontekste pabrėžė vienybės tarp Kyjivo ir Varšuvos svarbą.

„Todėl svarbu, kad mes egzistuotume, kad jūs egzistuotumėte, kad Ukraina ir Lenkija egzistuotų, ir kad mes eitume išvien“, – akcentavo Ukrainos vadovas.

ES ir NATO narė Lenkija turi sieną su Ukraina, su Rusijos sąjungininke Baltarusija ir su Rusijos Kaliningrado eksklavu. Šalis yra svarbi Kyjivo rėmėja, Ukrainai ginantis nuo Rusijos agresijos.

