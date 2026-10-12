Zelenskis: jei Rusija nesilaikys paliaubų, Ukraina atsakys

„Jei Rusija nesutiks su paliaubomis energetikos sektoriuje, mes atsakysime“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi į saugumo forumą Varšuvoje.
„Jei Rusija nori, kad nutrauktume ilgojo nuotolio smūgius prieš jos naftos perdirbimo gamyklas ir naftos eksportą, ji privalo nutraukti smūgius prieš mūsų energetikos sistemą bei kritinę infrastruktūrą ir liautis žudžiusi mūsų žmones“, – kalbėjo jis.
Sekmadienį JAV prezidentas pasėjo sumaištį, kai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis netruko pareikšti, kad jam tai yra naujiena, o Maskva kol kas nepateikė jokios reakcijos.
Bet kokios paliaubos atrodė geriausiu atveju netvirtos, V. Zelenskiui pareiškus, kad Rusija sekmadienį smogė kelioms Ukrainos elektrinėms, įskaitant vieną sostinėje ir kitą Charkive, o tai sukėlė elektros tiekimo sutrikimus ir pasipiktinimą.