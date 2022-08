„The Washington Post“: kodėl apie Rusijos invaziją žinojęs V. Zelenskis neįspėjo ukrainiečių?

Jųdviejų pokalbyje buvo svarstoma, kad gali būti, jog Rusijos kariuomenė smogs Ukrainos sostinei Kyjivui ir sieks nuversti centrinę vyriausybę. JAV taip pat nusakė rusų karių planus mūšio lauke. Manyta, kad pirmiausiai agresorius telks kariuomenę Hostomelio oro uoste, kur kilimo ir nusileidimo takais galėtų būti gabenami kariai bei ginkluotė. Būtent iš čia esą prasidėtų Kyjivo puolimas.

V. Zelenskis CŽV vadovo tada teiravosi, ar jam ir jo šeimai negresia pavojus. Atsakydamas į klausimą W. Burnsas pabrėžė, kad Ukrainos prezidentas turėtų pasirūpinti savo saugumu. Rizika jam augo, nes tuo metu žvalgyba nurodė, kad Rusijos žudynių komandos jau gali būti Kyjive ir laukti, kada gaus signalą veikti.

Kaip rašo „The Washington Post“, V. Zelenskis priešinosi raginimams perkelti savo vyriausybę ir buvo įsitikinęs, kad nesės panikos visuomenėje, nes tokiame elgesyje esą slypėtų pralaimėjimas.

Jei prieš įsiveržimą būtume pasėję chaosą tarp žmonių, rusų kariai mus būtų prariję.

„Negalima man tiesiog sakyti: klausyk, tu turėtum pradėti ruošti žmones ir pasakyti jiems, kad taupytų pinigus, kauptų maisto atsargas. Jei būtume tai pranešę – o to norėjo kai kurie žmonės, kurių neįvardinsiu, tada nuo praėjusių metų spalio šalis būtų praradusi 7 milijardus dolerių per mėnesį. O tuo metu, kai rusų kariai užpuolė, jie būtų mus paėmę per tris dienas. Mūsų vidinis jausmas buvo teisingas – jei prieš įsiveržimą būtume pasėję chaosą tarp žmonių, rusų kariai mus būtų prariję, nes esant chaosui žmonės bėga iš šalies“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak Ukrainos prezidento, sprendimas išlaikyti žmones, kurie galėtų kovoti, šalyje, kad jie apgintų savo namus, buvo raktas į bet kokią invaziją. „Kad ir kaip ciniškai tai skambėtų, būtent tie žmonės viską sustabdė“, – teigė jis.

Ukrainos pareigūnai buvo suirzę, kad amerikiečiai nesidalijo platesne informacija, gauta iš savo žvalgybos šaltinių. „Informacija, kurią gavome, buvo faktų konstatavimas, neatskleidžiant jų kilmės ar priežasčių“, – kalbėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba.

Tačiau Vakarų žvalgyba nebuvo vienintelė galvojanti, kad V. Zelenskis turėtų ruoštis invazijai. Kai kurie Ukrainos žvalgybos pareigūnai, nors ir skeptiškai vertino galimą Rusijos prezidento Vladimiro Putino smūgį, ruošėsi blogiausiam. Ukrainos karinės žvalgybos vadas Kyrylo Budanovas sakė, kad likus trim mėnesiams iki karo Ukrainoje pradžios, perkėlė archyvus iš savo būstinės ir paruošė kuro bei amunicijos atsargas.