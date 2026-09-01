Vokietijoje per sabotažo aktą prieš elektros linijas panaudoti sprogmenys

Keli savadarbiai sprogmenys buvo rasti apie 8 val. (9 val. Lietuvos laiku) Preilako pastotėje, kuri paskirsto elektros energiją iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė spaudai.
Pasak jos, detonavo mažiausiai vienas įtaisas, kiti nesuveikė. Pareigūnė pridūrė, kad niekas nenukentėjo, o vietovėje, esančioje maždaug už 100 km į pietryčius nuo Berlyno, didesnių elektros tiekimo sutrikimų nebuvo.
Jėgainės operatorė LEAG pranešime nurodė, kad pastotėje „buvo įvykdytas išpuolis“.
Ji taip pat pranešė apie jėgainės bloko „techninį gedimą“ bei pridūrė, kad tiriamas galimas jo ryšys su šiuo incidentu.
Tinklo operatorius „50Hertz“ pareiškė, kad nenustatyti užpuolikai apgadino kelias jo tinklo linijas.
„Tiekimas buvo trumpam nutrūkęs. Dabar visos linijos vėl veikia. Šiuo metu bendram elektros tiekimui tai įtakos neturi“, – sakoma pranešime.
Policijos atstovė spaudai teigė, kad pradėtas tyrimas siekiant nustatyti, kas slypi už šio incidento.
Pastaruoju metu Berlyne ir jo apylinkėse įvykdyta keletas padegimų, už kuriuos atsakomybę dažnai prisiima kraštutinių kairiųjų kovotojai.
Sausį dėl elektros tiekimo sutrikimo vokiečių sostinės pietvakariuose vidury žiemos beveik savaitę be elektros buvo likę dešimtys tūkstančių namų ūkių ir tūkstančiai įmonių.
Atsakomybę už aukštos įtampos kabelių padegimą, sukėlusį šį elektros dingimą, prisiėmė kraštutinių kairiųjų grupuotė „Vulkangruppe“.
Ji taip pat teigė esanti atsakinga už du sabotažo išpuolius prieš netoli Berlyno esančią „Tesla“ elektromobilių gamyklą.
Vokietijoje, kuri yra viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų jos kovoje su Rusija, taip pat paskelbta aukšto lygio parengtis dėl su Maskva susijusių sabotažo ir šnipinėjimo sąmokslų.
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