 Vokietijoje netoli elektrinės rasta savadarbių sprogstamųjų užtaisų

Vokietijoje netoli elektrinės rasta savadarbių sprogstamųjų užtaisų

2026-09-01 15:35
BNS inf.

Vokietijoje netoli vienos elektrinės antradienį rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, pranešė policija ir tinklo operatorius.

<span>Vokietijoje netoli elektrinės rasta savadarbių sprogstamųjų užtaisų</span>
Vokietijoje netoli elektrinės rasta savadarbių sprogstamųjų užtaisų / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Operatorius „50Hertz“ nurodė, kad paslaugų teikimas buvo trumpam sutrikęs, tačiau dabar visos linijos Preilako pastotėje, kuri paskirsto elektrą iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, vėl veikia.

Policijos teigimu, žmonės nenukentėjo.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų