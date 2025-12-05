Visame pasaulyje vėl sutriko „Cloudflare“ veikla

Netrukus po 9.00 val. Grinvičo laiku „Cloudflare“ pranešė, kad „tiria problemas, kurias patiria „Cloudflare Dashboard“ ir su juo susijusios API (taikomųjų programų sąsajos)“.
Programinės įrangos gamintoja teigė, kad dėl šių problemų vartotojai mato „daug tuščių puslapių“.
Netrukus po to ji pridūrė, kad įgyvendino galimą problemos sprendimą ir dabar stebi rezultatus.
Nepaisant to, vis dar neveikė keletas tinklalapių ir platformų, įskaitant svetainę „DownDetector“, skirtą stebėti internetinių paslaugų sutrikimus.
Vartotojai taip pat pranešė apie problemas, su kuriomis susidūrė kitose svetainėse, įskaitant „Zoom“, „LinkedIn“, „Shopify“ ir „Canva“, nors daugelis iš jų dabar vėl veikia.
Po to, kai vėl pradėjo veikti, „DownDetector“ užregistravo daugiau nei 4,5 tūkst. pranešimų, susijusių su platformos „Cloudflare“ problemomis.
Indijoje įsikūręs vertybinių popierių makleris „Groww“ taip pat pranešė patiriantis techninių problemų „dėl visame pasaulyje sutrikusios „Cloudflare“ veiklos“. Šiuo metu jo paslaugos vėl veikia.
„Cloudflare“ daugeliui internetinių įmonių teikia tinklo ir saugumo paslaugas, padedančias jų svetainėms ir programoms veikti.
Ji teigia, kad vienokias ar kitokias jos paslaugas naudoja apie 20 proc. visų interneto svetainių.
Vos prieš tris savaites iki šio incidento „Cloudflare“ tinkle taip pat buvo įvykę trikdžių, padariusių poveikį platformoms „X“, „ChatGPT“, „Spotify“ ir daugelio žaidėjų žaidimams, tokiems kaip „League of Legends“.
„Jei dėl kokios nors priežasties nustos veikti toks didelis tiekėjas kaip „Cloudflare“, tūkstančiai interneto svetainių akimirksniu taps nepasiekiamos“, – teigė bendrovės ESET patarėjas pasaulinio kibernetinio saugumo klausimais Jake‘as Moore‘as.
„Problemos dažnai kyla dėl to, kad naudojame seną tinklą, kuriuo viso pasaulio interneto vartotojus nukreipiame į tinklalapius, tačiau tai tik parodo, kad šioje pasenusioje architektūroje yra vienas didelis silpnas taškas.“
