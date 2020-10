Vietname taifūnas pareikalavo mažiausiai 25 žmonių gyvybių

Trečiadienio vakarą centrinėje Vietnamo dalyje šėlęs taifūnas „Molave“ pareikalavo mažiausiai 25 žmonių gyvybių, dar 40 gyventojų laikomi dingusiais be žinios. Tai ketvirtadienį pranešė „Reuters“.

Taifūno atneštos liūtys sukėlė didelių nuošliaužų Kvangnamo provincijoje, kurios pražudė 13 žmonių. Gelbėjimo operacijose dalyvauja sunkioji technika ir kariuomenės daliniai, kurie ieško išgyvenusiųjų ir teikia pagalbą nuo stichijos nukentėjusiems vietnamiečiams.

Bindino provincijos valdžia pranešė, kad žuvo 12 žvejų, kurių laivus taifūnas užklupo atviroje jūroje.

„Molave“ – stipriausias taifūnas, užgriuvęs šalį per pastaruosius 20 metų, jis atslinko iš Pietų Kinijos jūros pusės. Taifūno epicentre vėjo greitis siekė 150 kilometrų per valandą, gūsiuose – 180 kilometrų per valandą. „Molave“ atnešė smarkių liūčių į visas centrinės šalies dalies pakrantės provincijas. Iš pavojingų rajonų buvo evakuota daugiau kaip 430 tūkst. žmonių.

Per dvi pastarąsias savaites Vietnamui smogė jau du taifūnai. Jų atneštos liūtys sukėlė didžiausią per kelis pastaruosius dešimtmečius potvynį centrinėje šalies dalyje. Daugelyje rajonų vandens lygis vis dar siekia 2-3 metrus. Potvynio aukomis jau tapo 130 žmonių, dar 18 laikomi dingusiais be žinios.