2025-10-15 14:25 kauno.diena.lt inf.

Popiežius Leonas XIV buvo šokiruotas išpuolio, kai Šv. Petro bazilikoje vyras apsinuogino ir ėmė šlapintis ant altoriaus besimeldžiančių tikinčiųjų ir turistų minios akivaizdoje.

Vatikanas šoke: vandalas nusišlapino tiesiai ant altoriaus / Vaizdo įrašo kadrai

Vandalą sulaikė Vatikano žandarai, o jo tapatybė kol kas neskelbiama. Internete paplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip jis išniekina Išpažinties altorių, kuris yra viena svarbiausių Katalikybės šventovių. Toje vietoje tikintieji galėjo atsisveikinti ir su velioniu popiežiumi Pranciškum. XVII a. įrengtas altorius žymi apaštalo Petro palaidojimo vietą.

Tai ne vienintelis išpuolis, įvykdytas būtent toje vietoje. 2023 m. nuogas turistas užšoko ant altoriaus pamaldų metu. Vėliau jis teigė, kad taip protestavo prieš karą Ukrainoje. Šį vyrą taip pat sulaikė Vatikano žandarai.

