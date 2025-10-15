Vatikanas šoke: vandalas nusišlapino tiesiai ant altoriaus

Vandalą sulaikė Vatikano žandarai, o jo tapatybė kol kas neskelbiama. Internete paplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip jis išniekina Išpažinties altorių, kuris yra viena svarbiausių Katalikybės šventovių. Toje vietoje tikintieji galėjo atsisveikinti ir su velioniu popiežiumi Pranciškum. XVII a. įrengtas altorius žymi apaštalo Petro palaidojimo vietą.
Tai ne vienintelis išpuolis, įvykdytas būtent toje vietoje. 2023 m. nuogas turistas užšoko ant altoriaus pamaldų metu. Vėliau jis teigė, kad taip protestavo prieš karą Ukrainoje. Šį vyrą taip pat sulaikė Vatikano žandarai.
