 Vagių grobis – dešimtys tūkstančių butelių vyno

Vagių grobis – dešimtys tūkstančių butelių vyno

2026-10-09 16:46
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Vagys Toskanoje iš garsiosios vyninės „Marchesi Antinori“ pavogė 30 tūkst. butelių vyno, kurių vertė siekia apie 5 mln. eurų, penktadienį pranešė bendrovė.

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<span>Vagių grobis – dešimtys tūkstančių butelių vyno</span>
Vagių grobis – dešimtys tūkstančių butelių vyno / Asociatyvi Pixabay nuotr.

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„Kiek mums žinoma, tokios didelės vagystės Italijoje dar nėra buvę“, – naujienų agentūrai AFP sakė įmonės atstovas, kuris prašė jo neįvardyti.

Pavogtas trijų rūšių bendrovės raudonasis vynas – „Tignanello“, „Solaia“ ir „Guado al Tasso“. Šio vyno buteliai, priklausomai nuo derliaus metų, parduodami už 120–300 eurų ar daugiau.

„Tai vieni žymiausių mūsų vynų, kuriuos neabejotinai vertina ir kolekcininkai“, – teigė įmonės atstovas.

Vagystė įvykdyta praėjusį savaitgalį centrinėje Italijoje esančiame sandėlyje, kuriame vertingas vynas buvo paruoštas eksportui.

„Tai didžiausias mūsų sandėlis, į kurį atkeliauja visi buteliai prieš juos išsiunčiant“, – tvirtino bendrovės atstovas.

Vagys išjungė signalizaciją, o vagystė buvo pastebėta tik pirmadienį.

Vagystei buvo panaudoti du furgonai, o bendrovė mano, kad joje dalyvavo penki ar šeši žmonės.

Praėjusį mėnesį šiauriniame Pjemonto regione buvo pavogta 3 tūkst. butelių „Barolo“ vyno. Manoma, kad bendra jų vertė siekė kelis šimtus tūkstančių eurų.

Iki šiol „taikytasi į kitus vyno ūkius, bet ne į mūsų“, – nurodė bendrovės atstovas.

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