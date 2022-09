V. Zelenskis: okupantai organizuoja kankinimus, tačiau Rusiją pačią tuoj užpildys kančios

Tai Ukrainos vadovas pasakė vakariniame kreipimesi į piliečius.

„Kartoju visiems šioje šalyje: Rusija negaus naujų Ukrainos teritorijų. Rusija gaus tik katastrofą, kurią pati sukūrė“, – sakė V. Zelenskis.

„Okupantai pildo okupuotas Ukrainos teritorijas kapais, tačiau vis daugiau kapų atsiranda ir pačioje Rusijos teritorijoje. Okupantai organizuoja kankinimus, tačiau Rusiją pačią tuoj užpildys kančios. O tie, kurie iš Rusijos atsivežė mirtį, patyčias ir prievartavimus, visa tai parsiveš namo“, – įsitikinęs prezidentas.

V. Zelenskis pažymėjo, kad rusų okupantai Ukrainoje griauna ekonomiką, socialinę sferą, kultūrą.

„To kaina – visa Rusijos visuomenė liks be normalios ekonomikos, be oraus gyvenimo ir be pagarbos jokioms žmogiškosioms vertybėms“, – pabrėžė V. Zelenskis.

„Norėdami sustabdyti karą, turėsite sustabdyti tą, kuris karo nori labiau nei gyvybės. Jūsų gyvybės, Rusijos piliečiai“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.