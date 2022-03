V. Zelenskis atmeta Rusijos pažadus: netikime nė viena gražia fraze

„Netikime niekuo, nė viena gražia fraze“, – vaizdo kreipimesi į tautą sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad Rusijos kariai persigrupuoja, kad galėtų smogti rytiniam Donbaso regionui.

„Mes nieko neatiduosime. Kovosime už kiekvieną savo teritorijos metrą“, – pridūrė jis.

Rusų gynybos viceministras Aleksandras Fominas po naujo antradienį Stambule vykusio derybų raundo žadėjo, kad Rusija „radikaliai, keleriopai sumažins karinę veiklą“ aplink Kyjivą ir šiaurinį Černihivo miestą.

Tačiau puolimas naktį į trečiadienį nesiliovė.

Vienas JAV gynybos pareigūnas trečiadienį pranešė, jog Rusijos pajėgos pradėjo trauktis iš neveikiančios Černobylio atominės elektrinės teritorijos, esančios į šiaurę nuo Kyjivo.

„Manome, kad jie išvyksta, bet negaliu pasakyti, kad jie visi išvyko“, – sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs pareigūnas.

Laisvė turi būti apginkluota ne prasčiau nei tironija.

Savo vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad bet koks Rusijos pajėgų atsitraukimas yra „mūsų gynėjų darbo rezultatas“.

Pasak V. Zelenskio, Ukraina, kaip pasaulinės kovos už laisvę centras, turi teisę reikalauti iš tarptautinės bendruomenės ginklų, įskaitant tankus, lėktuvus, artilerijos sistemas.

„Laisvė turi būti apginkluota ne prasčiau nei tironija“, – pabrėžė prezidentas.

Be to, Rusijos gynybos ministerija ketvirtadienį paskelbė vietines paliaubas, kad būtų galima evakuoti civilius gyventojus iš Ukrainos Mariupolio uostamiesčio, kuris jau kelias savaites yra apsiaustas, be vandens, maisto ir elektros energijos.