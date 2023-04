V. Putino velykiniame sveikinime tautiečiams – ciniškas pareiškimas

Deja, per atakas žuvo du vos pilnametystės sulaukę jaunuoliai. Okupantai taip pat Donecko srityje atakavo Lymano, Bachmuto, Avdiivkos ir Mariinkos miestus.

Smarkiausi mūšiai vyko Bachmute ir Mariinkoje. Čia per 24 val. atremta 40 atakų. Ulrainos kariai jau antrus metus iš eilės Velykas praleido be savo šeimų. Tad juos aplankė jungtinių pajėgų vadas ir atnešė nors dalelę šventinės atmosferos. „Pareigą atliekantis karys yra svarbiausias vienetas. Kad ir kokie būtų mūsų planai ar ketinimai, be šio vieno kario, be šio kovotojo nieko nepavyks pasiekti. Kol Ukrainos kario batas neįžengs Krymo žemę, ji liks valdoma Rusijos. Todėl žinome, kad karys yra pats svarbiausias, o jam vykdant vado valią nevalia pamiršti ir jo poreikių“ – kalbėjo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadas Serhij Najev.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Ortodoksų Velykų rytą žmonės Kyjive rikiavosi priešais stačiatikių vienuolyną, kad gautų palaiminimą. „Kad ir kaip bebūtų – tai šventė. Karo metu šventė yra gyvenimo įsikūnijimas – kažko asmeniško, bet kartu ir pergalės įkūnijimas. Reikia kuo daugiau melstis už mūsų vaikinus, kurie mus gina ir leidžia mums švęsti. Tai – asmeninis skausmas ir asmeniniai prašymai Dievui pergalės, ramybės ir gyvenimo“, – sakė moteris.

„Kaip niekada anksčiau, Velykos karo metu įkvepia mums vilties ir tikėjimo ateitimi – Ukrainos pergale. Te Dievas globoja mūsų tėvynę“, – akcentavo kita.

Seniausiame stačiatikių Kyjivo Pečorų Lauros vienuolyne pirmą kartą per 300 metų vyko pamaldos vyko ukrainiečių kalba. „Šiandien čia išgirdau ukrainietišką maldą ir buvau labai patenkintas – supratau kiekvieną žodį, visus kreipimąsi į dievą. Labai svarbu, kad ukrainiečių kalba dabar skamba Ukrainos Lauroje“. – teigė kalbintas vyras.

„Tarnaujame šventykloje – tokioje nuostabioje šventovėje meldžiamės savo gimtąja kalba. Šių jausmų neįmanoma apibudinti. Manau, kad visi matė mūsų tikinčiųjų veidus, jų šypsenas, džiaugsmą. Mes tikrai laukėme šios dienos, kai didžiojoje šventovėje, stačiatikybės lopšyje, atliekame dieviškąją liturgiją savo gimtąja kalba“, – sakė Kyjivo Pečorų Lauros Archimandritas Avraamij.

Šventinės mišios vyko daugiau nei 13 tūkstančių Ukrainos šventovių. Prie šventyklų budėjo policija, talkino savanorių būriai. Velykinius pyragus žmonės pradėjo šventinti išvakarėse. Naktines pamaldas buvo galima stebėti internetu. Mat, komendanto valanda nebuvo atšaukta. Daugelis kapinių buvo uždarytos, dėl nesprogusių minų. Ukrainiečius sveikindamas prezidentas pareiškė, kad Ukraina matys pergalės šviesą. „ Apsigaubus Kristaus drobule. Mano oda – geležinis šarvas, mano kraujas – stipri rūda, mano kaulai – Damasko kardas – greitesnis už strėlę, budresnis už sakalą. Šarvai ant manęs, Viešpats manyje. Kad būtų rytojus, kad išauštų taikus rytas, kad būtų pergalė, kad būtų Ukraina. Kristus prisikėlė – tikrai prisikėlė“, – teigė Volodymyras Zelenskis.

Tuo metu Vladimiras Putinas Velykas sutiko karo rėmėjo, Maskvos patriarcho Kirilo mišiose. Raštu pasveikinęs tautiečius, V. Putinas ciniškai pareiškė, kad visų mylimos Velykos įkvėpė geroms mintims ir poelgiams. Būtent tokių – gerų Rusijos poelgių laukianti Ukraina, gyventojus ragino vėlai vakare nedalyvauti pamaldose. Baiminamasi, kad šventinį savaitgalį okupantai galėjo klastingai okupuoti nekaltus žmones.

Pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti momentas, kai rusų kariai penktadienį smogė Slovianskui. Aukų – mažiausiai trylika.