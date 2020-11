UNICEF: dėl Etiopijos konflikto skubios pagalbos laukia 2,3 mln. vaikų

Turi būti daroma viskas, kad vaikai būtų apsaugoti ir užkirstas kelias jų verbavimui į kovotojų gretas, kalbėjo pareigūnė. Ji paragino konflikto šalis suteikti prieigą humanitarinėms organizacijoms.

Tigrajaus regione jau daug mėnesių tvyro įtampa. Čia valdantysis Liaudies išlaisvinimo frontas (TPLF) tris dešimtmečius darė didelę įtaką Etiopijos politikai, kol į valdžią 2018 metais atėjo ministras pirmininkas Abiy‘is Ahmedas. TPLF nepripažįsta A. Ahmedo, kuriam pernai buvo skirta Nobelio taikos premija. Mėnesio pradžioje A. Ahmedas nusiuntė ginkluotąsias pajėgas į Tigrajų – dėl to konfliktas su TPLF atsinaujino.

Per mūšius Etiopijoje iki šiol žuvo šimtai žmonių, tūkstančiai pabėgo iš konfliktų teritorijos. Stebėtojai, be to, baiminasi, kad krizė gali išplisti ir destabilizuoti visą regioną.