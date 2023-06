Ukrainos prezidentas: per karą žuvo mažiausiai 500 vaikų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį sakė, kad per metus ir tris mėnesius trunkantį Rusijos karą žuvo mažiausiai 500 ukrainiečių vaikų.

Šį skaičių prezidentas paskelbė kelios valandos po to, kai gelbėtojai po neseniai Rusijos suduoto smūgio sekmadienį Dnipro mieste iš griuvėsių ištraukė dvejų metų mergaitės palaikus.

V. Zelenskio pareiškime sakoma, kad Rusijos ginklai ir neapykanta kasdien naikina ukrainiečių vaikų gyvenimus. „Daugelis jų galėjo tapti garsiais mokslininkais, menininkais, sporto čempionais, prisidėti prie Ukrainos istorijos“, – sakė jis.

V. Zelenskio teigimu, neįmanoma nustatyti tikslaus per karą žuvusių vaikų skaičiaus, nes karo veiksmai tęsiasi, be to, kai kurias Ukrainos teritorijas yra okupavusi Rusija.

„Privalome laikytis ir laimėti šį karą! – sakė prezidentas. – Visa Ukraina, visi mūsų žmonės, visi mūsų vaikai turi būti laisvi nuo Rusijos teroro!“