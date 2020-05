Ukrainoje per parą nustatyti 354 nauji COVID-19 atvejai, 16 žmonių mirė

Ukrainoje per pastarąją parą užfiksuoti dar 354 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, 16 užsikrėtusiųjų mirė, trečiadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 260 naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų, o pirmadienį jų buvo 325.

„Ukrainoje per pastarąją parą užfiksuoti 354 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, iš jų 28 – vaikams ir 61 – medicinos darbuotojams. Gydymo įstaigose hospitalizuota 112 žmonių. Per parą pasveiko 323 žmonės; 16 pacientų mirė“, – per ryte surengtą spaudos konferenciją sakė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

Pasak jo, bendras Ukrainoje nustatytų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 19 230 žmonių, įskaitant 1 376 vaikus ir 3 757 medikus. Šalyje mirė 564 koronavirusu užsikrėtę žmonės, 5 955 pacientai pasveiko.

Nuo gegužės 11 dienos Ukrainoje prasidėjo pirmasis karantino priemonių, įvestų dėl COVID-19 epidemijos, švelninimo etapas.