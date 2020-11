Ukrainoje – 12,5 tūkst. naujų COVID-19 atvejų ir rekordinis mirčių skaičius

Ukrainoje per pastarąją parą patvirtinti 12 496 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 256 anksčiau užsikrėtę žmonės – daugiausiai nuo pandemijos pradžios, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

Ankstesnę dieną šalyje buvo nustatyta 11 968 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, o pirmadienį jų buvo 9 832.

Iki trečiadienio ryto Ukrainoje bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius išaugo iki 570 153, iš jų 10 112 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 259 079 žmonės, iš jų 8 096 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.

Per pastarąją parą daugiausiai naujų COVID-19 atvejų užfiksuota sostinėje Kijeve (1 213), taip pat Dnipropetrovsko (1 023), Čerkasų (800), Kijevo (774) ir Zaporižios (708) srityse.

