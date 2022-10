Ukrainiečiai toliau lepina puikiomis naujienomis: po kontratakų rusų kariams lieka tik bėgti

Dvorichnos–Kupjansko ruože, kelyje Kupjanskas–Svatovas ukrainiečiai nežymiai pasistūmėjo, o Borovos ruože puola veržliau, išlaisvintos kai kurios gyvenvietės, aiškino „Locked N' Loaded“.

„Tai susiję pirmiausia su jų sėkmingomis operacijomis orkų grupuotės flanguose ir užnugaryje. Dėl to agresorius stengiasi kuo greičiau palikti operacijų rajoną ir nepatekti į „katilą“. Tokiu būdu ukrainiečiai sujungė Dvorichnos– Kupjansko ir Borovos ruožus ir išlygino kontaktinę liniją. Dabar jie įsitvirtina naujai išlaisvintose teritorijose bei iš vakarinės Oskilo upės kranto pritraukinėja rezervus ir artileriją. Dėl sėkmingų operacijų jie ženkliai pagerino savo galimybes persikelti per Oskilo upę, todėl agresoriaus artilerija turi mažiau galimybių taikliai smūgiuoti per upę keliaujančiai ukrainiečių logistikai ir pajėgoms“, – komentavo jie.

Be to, ukrainiečiai toliau atakuoja Rubežnoję, Kreminą, sėkmingai atmuša atakas Spirnės–Vyimkos ruože, stumia orkų pozicijas dar šiek tiek į rytus. Ukrainiečiai pagerino savo taktinę situaciją Vuhledaro ruože. Agresoriaus gynyba trupa ir pietų ruože.

UŽDARYTI >











0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

224-oji karo Ukrainoje diena | 7 nuotr.









Pasirodė pranešimų, kad agresoriui pavyko įžengti į Pervomaiską.

„Tačiau ši informacija nėra patikima. Šiame sektoriuje buvo aibė pavyzdžių, kai agresorius įžengia į ukrainiečių pozicijas, paskelbia pergalę, o po to juos „pasveikina“ ukrainiečių artilerija / pėstininkai ir vėl viskas iš naujo“, – svarstė „Locked N' Loaded“.

Ukrainiečiai įsitvirtina ir Dudchanyje.

„Atsitraukdamas agresorius susprogdino tiltą, tačiau neatmestina, kad nepaisant to jau visa gyvenvietė ukrainiečių rankose“, – rašė ekspertai.

Ukrainiečiai išlaisvino ir Novopetrivką, Novomykolaivką.

„Reaguodamas į besiklostančią situaciją, agresorius vykdo savo tradicinę ir labai gerai įsisavintą operaciją „Geros valios ženklas“. Bijodami, kad ukrainiečiai nuo Dudchanio ir Andriivkos ruožų sujungs pajėgas ir rusai atsidurs katile, orkai paliko pozicijas rytiniame Inhuleco krante ir „tepa slides“. Rusai toliau bėga į pietus“, – pabrėžė „Locked N' Loaded“.