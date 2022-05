Rusiją kaltina ukrainiečių vaikų genocidu: išveža per prievartą ir ruošiasi įvaikinti

Lena į Lietuvą atvyko prieš kelias dienas kartu su keturiais vaikais, iš kurių mažiausiajam – devyni mėnesiai. Jie pabėgo iš šiuo metu Rusijos visiškai okupuoto Chersono.

„Ten nėra Ukrainos kariuomenės. Situacija bloga, žmonės likę be maisto, be vaistų, vaikai be maitinimo“, – pasakojo pabėgėlė iš Ukrainos Lena.

Miestą iki šiol stipriai apšaudo, bet galimybių anksčiau pabėgti nebuvo.

„Mes esame okupuoti, todėl kirsti sieną į Europos Sąjungą būtų buvę labai sunku, nes pasienio postuose labai daug rusų karių. Mūsų būtų nepraleidę, bet kadangi esame arti Krymo, važiavome pro ten, tada į Maskvą, vėliau į Latviją, galiausiai atsidūrėme Lietuvoje“, – tęsė moteris.

Nors gyvenamosios vietos Vilniuje kol kas nerado, neturi ir pažįstamu, Lena sako, kad pasirinkimo nebuvo, bėgti norėjosi dėl vaikų saugumo.

Iš viso nuo karo pradžios į Lietuvą atvyko beveik 20 tūkst. ukrainiečių vaikų, 1300 – be tėvų, tačiau net ir tai galima vadinti sėkmės istorija, nes dešimtys tūkstančių vaikų buvo priverstinai deportuoti į Rusiją.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Mūsų duomenimis, daugiau nei 100 tūkst. vaikų yra išvežti į Rusijos Federacijos teritoriją arba į nekontroliuojamas žemes daugiausia Donecko mieste“, – pasakojo Ukrainos socialinės politikos ministrė Maryna Lazebna.

Užfiksuota, kad dalis nusikaltimų vyksta filtracijos stovyklose, kai vaikai yra tiesiog atimami iš tėvų.

„Mes turime dokumentuotus faktus, kad į Rusijos Federaciją vaikai yra vežami per prievartą. Tarptautinės teisės aktuose nustatyta, kad vienos etninės grupės žmonių prievarta vežimas į kitą etninę grupę – genocidas“, – tęsė M. Lazebna.

Per karą Ukrainoje jau nužudyti 234 vaikai, 669 – sužeisti. 1000 vaikų bei jų tėvų likimas, anot ministrės, nėra žinomas.

Mes turime dokumentuotus faktus, kad į Rusijos Federaciją vaikai yra vežami per prievartą.

Iš Chersono bėgusios Lenos tokia statistika nestebina. Teritorijose, kurias yra užėmusi Rusijos kariuomenė, didelė suirutė.

„Tai yra visiškai įmanoma, nes pas mus nėra net policijos, kuri galėtų padėti. Tik rusų kariškiai“, – pasakojo Lena.

Ministrės teigimu, šokiruoja Rusijoje rengiamas įstatymo projektas dėl pagrobtų vaikų įvaikinimo. Dėl grobiamų Ukrainos vaikų Rusijai buvo išsiųstos notos.

„Rusijos Federacijos pareigūnai atsako, kad jie patys sužinos, kur jų tėvai ar tų tėvų vaikai. Bet mes puikiai suprantame, kad niekas nieko nedarys. Rusijai mūsų vaikai nereikalingi, tad mūsų vaikai turi būti sugrąžinti“, – teigė M. Lazebna.