Ukraina: per smūgį į Engelso aviacijos bazę Rusija prarado 96 sparnuotąsias raketas

Pranešime remiamasi atnaujinta informacija ir sakoma, kad per Ukrainos gynybos pajėgų surengtą smūgį į šią bazę Saratovo srityje rusai prarado 96 iš oro paleidžiamas sparnuotąsias raketas, taip pat ir dėl antrinės detonacijos. Šios raketos buvo skirtos panaudoti per tris didelio masto raketų atakas prieš Ukrainą kovo ir balandžio mėnesiais.

Be to, per smūgį buvo sunaikintos didelės aviacinių degalų atsargos, o tai neigiamai paveiks Rusijos gebėjimą tęsti kovines operacijas, pranešė generalinis štabas. Sėkmingas smūgis gerokai sumažino Rusijos pajėgumus smogti raketomis ir susilpnino puolimo potencialą.