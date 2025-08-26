„Taip, jie įžengė ir kova tęsiasi“, – ukrainiečių televizijai sakė tame rajone kovojančių pajėgų atstovas Viktoras Trehubovas, nors kariuomenė atmetė Maskvos teiginius, kad ji visiškai užėmė Zaporizkės ir Novoheorhivkos kaimus.
Ukraina pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį
2025-08-26 17:52
Ukraina antradienį pirmą kartą pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį – centrinę administracinę teritoriją, kurioje anksčiau nevyko intensyvių kovų.
Ukraina pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį / Scanpix nuotr.