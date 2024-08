Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 140 okupantų rusų

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 551 tanko (+4), 16 648 šarvuotųjų kovos mašinų (+17), 17 443 artilerijos sistemų (+47), 1 172 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 937 oro gynybos priemonių (+1), 367 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 14 134 dronų (+39), 2 444 sparnuotųjų raketų (+2), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 23 555 automobilių (+80), 2 941 specialiosios technikos vieneto (+13).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.