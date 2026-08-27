Ukraina: Kremlius gali rengti hibridinius išpuolius prieš kai kurias ES valstybes

Pasak „Ukrinform“, apie tai „Telegram“ platformoje paskelbė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro (KDC) vadovas Andrijus Kovalenka.
„Rusija siekia destabilizuoti ES, vykdydama hibridines atakas prieš atskiras valstybes nares. Aš apie tai perspėjau jau seniai, o priešas svarsto tokius veiksmus prieš Baltijos valstybes“, – sakė jis.
Pasak A. Kovalenkos, Rusija nori atimti iš Ukrainos Europos paramą, nes Vladimiras Putinas tiki, kad jam pavyks sunaikinti Ukrainos valstybę.
„Rusija nuolat vykdo bauginimo kampanijas prieš ES – branduolinės grėsmės, „Orešnik“ raketa, raketų ir dronų įsibrovimai“, – priminė KDC vadovas.
Jis pridūrė, kad Rusija tikisi, jog hibridiniai išpuoliai prieš ES šalis išgąsdins Europos visuomenes ir privers jas daryti spaudimą politikams, kad šie nustotų remti Ukrainą.
„Tokie ketinimai yra įrodymas, kad Rusija šiuo metu patiria skaudžių smūgių ir supranta, kad negali laimėti karo, o šis negalėjimas Putinui yra katastrofos sinonimas“, – pabrėžė A. Kovalenka.
KDC vadovas išreiškė įsitikinimą, kad ES šalys supranta šias grėsmes ir taip pat žino apie kognityvinį karą, kurį Rusija veda jau ilgą laiką.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Prancūzija turėtų būti pasirengusi galimam scenarijui, kad Rusijos hibridiniai išpuoliai jos teritorijoje gali tapti nebe propagandiniai, o visiškai tiesioginiai ir smurtiniai.
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