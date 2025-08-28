Tyrėjai aiškinasi šaudynių Mineapolyje motyvą

Miesto policijos viršininkas Brianas O'Hara teigė, kad šaudyta į Apreiškimo bažnyčios langus, kai dešimtys mokinių dalyvavo mišiose, skirtose jų pirmajai savaitei mokykloje paminėti.
Bažnyčia įsikūrusi šalia katalikiškos mokyklos Mineapolyje, didžiausiame mieste Vidurio Vakarų Minesotos valstijoje.
„Du maži vaikai, aštuonerių ir dešimties metų, žuvo sėdėdami bažnyčios suoluose“, – sakė B. O'Hara. Sužeista 14 vaikų ir trys pagyvenę parapijiečiai, pridūrė jis.
Šaudynes surengęs asmuo panaudojo kelis šautuvus ir pistoletą, o tada nukreipė ginklą į save automobilių stovėjimo aikštelėje ir mirė. Policijos teigimu, ginklai buvo įsigyti legaliai.
Vienas dešimtmetis sakė, kad išgyveno šaudymą draugo dėka, nes jis jį uždengė savo kūnu.
„Aš tiesiog pabėgau po suolu, o tada užsidengiau galvą, – sakė jis transliuotojui CBS. – Mano draugas Victoras (Viktoras) mane išgelbėjo, nes jis užgulė mane, bet pats buvo sužeistas.“
Bendrame mokyklos direktoriaus ir pastoriaus pareiškime teigiama, kad per kelias sekundes nuo šaudymo pradžios „mūsų didvyriški darbuotojai paragino mokinius slėptis po suolais“.
Tyrimas dėl vidaus terorizmo
Šios šaudynės yra dar vienas iš ilgos virtinės mirtinų išpuolių mokyklose JAV, kur bandymai apriboti lengvą prieigą prie šaunamųjų ginklų atsidūrė politinėje aklavietėje.
Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis teigė, kad agentūra tiria šaudynes kaip „vidaus terorizmo aktą ir neapykantos nusikaltimą, nukreiptą prieš katalikus“.
K. Patelis sakė, kad šaudė „Robin Westman – gimė kaip vyras Roberto Westmano vardu“.
Teismo dokumentuose teigiama, kad šis asmuo, kuriam buvo 23 metai, 2020-aisiais oficialiai pasikeitė vardą ir pavardę ir identifikavo save kaip moterį.
Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem teigė, kad šaudęs asmuo „teigė, kad yra translytis“ ir pavadino išpuolį „nesuvokiamu“.
Mineapolio meras Jacobas Frey perspėjo nenaudoti šio išpuolio siekiant užsipulti translyčius asmenis ir atkreipė dėmesį į ginklų laikymo JAV problemą.
„Kiekvienas, kas tuo naudojasi (...) kaip proga sumenkinti mūsų translyčių bendruomenę ar bet kurią kitą bendruomenę, prarado bendro žmogiškumo jausmą“, – žurnalistams sakė J. Frey.
„Šioje šalyje turime daugiau ginklų nei žmonių (...) negalime tiesiog pasakyti, kad tai neturėtų pasikartoti, o paskui leisti, kad tai pasikartotų vėl ir vėl“, – kalbėjo jis.
Aukų pagerbimas
Trečiadienio vakarą netoliese esančioje mokykloje vykusiame aukų pagerbimo renginyje dalyvavo daugiau nei 600 žmonių, pranešė „Minnesota Star Tribune“.
Viena dalyvių, Louise Fowler (Luis Fauler), laikraščiui sakė, kad pažinojo šaudymu įtariamo asmens motiną, kai ši dirbo bažnyčioje.
„Šeima sunkiai dirbo su šiuo vaiku, kuris turėjo daug problemų“, – sakė ji.
Šaudymu įtariamo asmens, kaip pranešama, besimokiusio toje mokykloje, internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti kelių puslapių manifestas, šaunamųjų ginklų pavadinimai ir piešiniai.
Policijos viršininkas B. O'Hara teigė, kad manifeste R. Westman, regis, vaizduoja save „įvykio vietoje, jame buvo keletas nerimą keliančių užrašų, o turinys vėliau buvo pašalintas“.
„Šiuo metu neturime motyvo“, – sakė B. O'Hara, pridūręs, kad tyrėjai vykdo tris kratas.
Išpuolis sulaukė daugelio pasmerkimo, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą, kuris nurodė nuleisti JAV vėliavas prie Baltųjų rūmų iki pusės stiebo.
Popiežius Leonas XIV – pirmasis amerikietis, vadovaujantis Katalikų Bažnyčiai – pareiškė esąs giliai nuliūdęs dėl šios tragedijos.
Mineapolio arkivyskupas Bernardas Hebda pabrėžė, kad išpuolis įvyko praėjus vos dienai po dar vieno šaudymo mokykloje netoli miesto, ir pareiškime pridūrė: „Mums reikia nutraukti ginkluotą smurtą.“
Remiantis Ginklų smurto archyvu, šiais metais visoje šalyje įvyko mažiausiai 287 masinės šaudynės – taip vadinami šaudymo incidentai, per kuriuos žūsta arba sužeidžiami mažiausiai keturi žmonės.
