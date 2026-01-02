Tyrėjai aiškinasi aukų tapatybes po gaisro Šveicarijos Kran Montanos kurorte

Tačiau gaisro bare „Le Constellation“, per kurį žuvo apie 40 žmonių ir mažiausiai 115 buvo sužeisti, priežastys kol kas lieka neaiškios.
Liudininkai tikino, kad tragiško incidento metu tvyrojo panika ir baimė, o žmonės bandė išdaužti baro langus, kad galėtų pabėgti iš įvykio vietos.
Šveicarijos policija pranešė, kad aukų tapatybių nustatymas gali užtrukti kelias dienas ar net savaites.
„Bandėme susisiekti su savo draugais. Padarėme daug nuotraukų ir paskelbėme jas „Instagram“, „Facebook“, visuose įmanomuose socialiniuose tinkluose, kad pabandytume juos surasti, – sakė 17-metė Eleonore (Eleonora). – Bet nieko nėra. Jokio atsakymo.“
„Net tėvai nežino“, – pridūrė ji.
Tačiau kol kas tikslus žmonių, buvusių bare nelaimės metu, skaičius nėra žinomas, o policija neatskleidžia, kiek jų laikomi dingusiais.
Baras „Le Constellation“ talpina 300 žmonių, o terasoje – dar 40, rašoma Kran Montanos interneto svetainėje.
Šveicarijos prezidentas Guy Parmelinas (Gi Parmelenas) gaisrą pavadino „viena iš didžiausių tragedijų, kurias patyrė mūsų šalis“.
Jis pridūrė, kad pareigūnai palaiko glaudžius ryšius su nukentėjusiųjų šeimomis, informuodami jas realiuoju laiku, taip pat bendradarbiauja su ambasadomis.
„Atsižvelgiant į tai, kad Kran kurortas yra tarptautinis, galime tikėtis, kad tarp aukų bus užsienio piliečių“, – sakė G. Parmelinas žurnalistams.
Kantono vyriausioji prokurorė Beatrice Pilloud (Beatris Pilaud) teigė, kad buvo skirta daug išteklių „siekiant nustatyti aukas ir kuo greičiau grąžinti jų kūnus šeimoms“.
Naujausi komentarai