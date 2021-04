Turkijoje registruotas didžiausias COVID-19 atvejų skaičius nuo pandemijos pradžios

Turkijoje užregistruotas iki šiol didžiausias paros infekcijų skaičius nuo pandemijos pradžios. Per 24 valandas patvirtinta 54 740 naujų infekcijos atvejų, rodo vyriausybės paskelbti duomenys.

Be to, mirė dar 276 COVID-19 pacientai. Bendras mirčių skaičius Turkijoje pasiekė 32 943.

Pastaruoju metu vyriausybė dėl augančių infekcijos skaičių vėl sugriežtino kovo pradžioje sušvelnintus ribojimus. Labiausiai paveiktuose miestuose, įskaitant sostinę Ankarą ir milijoninį Stambulą, įvesta komendanto valanda savaitgaliais.

Be to, prezidentas Recepas Tayyipas Edoganas paskelbė apie viešojo gyvenimo ribojimus per visą ramadaną, kuris truks nuo balandžio vidurio iki gegužės vidurio. Tada bus uždaryti ir restoranai. Jiems bus leista pardavinėti maistą tik išsinešimui. Prezidentas pareiškė viltį, kad ribojimai kaip tik atostogų sezono pradžioje gegužę sumažins infekcijų skaičius.