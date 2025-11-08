Turkijoje gaisras kvepalų sandėlyje nusinešė šešių žmonių gyvybes

Dilovasi kilusį gaisrą suvaldė ugniagesiai, gelbėjimo komandos ir savivaldybės darbuotojai, privačiam žiniasklaidos kanalui „TRT Haber“ sakė Kodžaelio provincijos vadovas Ilhami Aktasas (Ilchamis Aktašas).
„Deja, šeši mūsų piliečiai žuvo“, – sakė I. Aktasas, pridūręs, kad vienas žmogus šiuo metu yra kritinės būklės dėl nudegimų.
Jo teigimu, gaisras įsiplieskė 9 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku.
„Dar keturi žmonės yra palyginti stabilios būklės ir yra gydomi“, – nurodė I. Aktasas.
Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad du žmonės buvo sužeisti.
Turkijos NTV kanalo parodytuose vaizduose matyti, kaip gaisras Dilovasi suniokojo du sandėlio pastato aukštus.
Gaisro priežastys kol kas neaiškios.
„Išgirdau sprogimą (...) Pažvelgiau iš savo balkono ir pamačiau, kad užsidegė kolegos drabužiai. Paėmiau žarną ir užgesinau liepsnas. Tada pamačiau, kaip liepsnos apėmė gamyklas. Iš pastato girdėjosi šauksmai“, – NTV pasakojo liudininkas.
Dilovasi, įsikūręs maždaug 70 km atstumu nuo Stambulo, yra pramonės miestas, kuriame gausu sandėlių ir gamyklų.
