 Trumpas: sulaikytas vyras, įtariamas dėl Charlie Kirko nužudymo

Trumpas: sulaikytas vyras, įtariamas dėl Charlie Kirko nužudymo

2025-09-12 15:28
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį „su dideliu užtikrintumu“ paskelbė, kad buvo sulaikytas vyras, įtariamas dėl dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.

Trumpas: sulaikytas vyras, įtariamas dėl Charlie Kirko nužudymo
Trumpas: sulaikytas vyras, įtariamas dėl Charlie Kirko nužudymo / Scanpix nuotr.

„Jį įdavė jam labai artimas žmogus“, – tiesioginiame interviu studijoje „Fox News“ sakė D. Trumpas.

JAV prezidento sąjungininkas ir įtakingas konservatyvių pažiūrų politikas Ch. Kirkas buvo nušautas Jutos slėnio universitete per vieną renginį trečiadienį.

Ketvirtadienį tyrėjai nurodė, kad rado įtariamojo panaudotą ginklą.

Federaliniai tyrėjai ir valstijų pareigūnai paskelbė asmens, kurį jie laiko atsakingu, nuotraukas ir vaizdo įrašą.

Pareigūnų teigimu, ieškant įtariamojo, gauta daugiau nei 7 tūkst. pranešimų. Jie kol kas viešai neįvardijo įtariamojo tapatybės ir nenurodė žmogžudystės motyvo.

Šiame straipsnyje:
charlie kirk nužudymas
sulaikytas įtariamasis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
drumph
Trumpista Kirka nuzude ginklu ,uz ka tas populistas taip kovojo-kad visi amerikieciai turetu konstitucine teise i savigyna.Jei namuose kabo sautuvas,jis butinai issaus kazkada i ta,kurio labiausiai nekencia..
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų