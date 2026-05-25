 Tokijo prekybos centre nuo nežinomos medžiagos nukentėjo maždaug 20 žmonių

Tokijo prekybos centre nuo nežinomos medžiagos nukentėjo maždaug 20 žmonių

2026-05-25 09:36
BNS inf.

Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos, nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai.

<span>Tokijo prekybos centre nuo nežinomos medžiagos nukentėjo maždaug 20 žmonių</span>
Tokijo prekybos centre nuo nežinomos medžiagos nukentėjo maždaug 20 žmonių / Scanpix nuotr.

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Tokijo policijos atstovas spaudai Yusuke Koide sakė, kad vyras išpurškė medžiagą prie bankomato pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista apie 20 žmonių.

Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikiavo gaisrinės mašinos.

Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip du žmonės ant neštuvų buvo keliami į greitosios pagalbos automobilį, o ugniagesiai ir apsauginiais kostiumais vilkintys pareigūnai vedė žmones iš prekybos centro į specializuotus sunkvežimius, kad juos apžiūrėtų.

Visuomeninis transliuotojas NHK pranešė, kad sužeidimai tikriausiai yra nesunkūs.

Policija tiria įvykį.

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