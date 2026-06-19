Tokijo pradinėje mokykloje kilus gaisrui sužeista apie dešimtį žmonių

Gaisras kilo Takinogavos „Dai-san“ mokyklos muzikos klasėje. Mokykla yra Japonijos sostinės Kitos rajone.
Iš viršutinio aukšto lango veržėsi tiršti juodi dūmai.
Visi mokiniai ir darbuotojai buvo saugiai evakuoti. Gaisrą, kurį gesino 75 ugniagesių automobiliai ir dešimtys ugniagesių, pavyko užgesinti per maždaug tris valandas.
Naujienų agentūros „Kyodo News“ duomenimis, dauguma iš 10 sužeistųjų apsinuodijo dūmais. Keturi žmonės buvo išgelbėti iš mokyklos pastato vidaus.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad virš pastato skraidė sraigtasparniai, o tėvai skubėjo pasiimti išsigandusių vaikų.
Vienas liudininkas pasakojo, kaip vaikai ropštėsi per langus ant žemiau esančios betoninės atbrailos, kol ugniagesiai kopėčiomis juos nuleido į saugią vietą.
Šeštokė pasakojo, kaip ji ir jos klasės draugai, buvę už dviejų kabinetų nuo muzikos klasės, staiga užuodė dūmus.
„Manėme, kad galbūt kažkas gamina maistą (...). Tada pasigirdo sirena“, – sakė ji.
Mergaitė pasakojo, kaip jie bėgo laiptais žemyn, prisidengę burnas nosinėmis, ir evakavosi į mokyklos kiemą.
„Tada pamatėme, kad muzikos klasė jau dega liepsnomis. Šalia jos yra daugiafunkcė patalpa, ir mes išgirdome trenksmą iš vietos tarp daugiafunkcės patalpos ir muzikos klasės. Buvo baisu, daug vaikų verkė“, – sakė ji.
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