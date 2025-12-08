 Tenerifėje milžiniška banga užliejo gamtinį baseiną, trys žmonės žuvo

2025-12-08 10:55
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Ispanijai priklausančios Tenerifės salos vakarinėje pakrantėje milžiniška vandenyno banga užliejo gamtinį baseiną, dėl to žuvo trys žmonės, o dar trys buvo sužeisti, sekmadienį pranešė valdžios institucijos.

Tenerifėje milžiniška banga užliejo gamtinį baseiną, trys žmonės žuvo / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Per incidentą keletas žmonių buvo nunešti į jūrą, o vienas dingęs asmuo vis dar ieškomas, pranešė Kanarų salų gelbėjimo tarnybos.

Institucijos pranešė, kad tarp žuvusiųjų – du vyrai ir moteris. Vienam iš vyrų buvo 35, moteriai – 55 metai, o trečiosios aukos amžius dar nėra atskleistas. Daugiau informacijos apie aukas nebuvo pateikta.

Vienai moteriai per incidentą Los Gigantes uolose Santiago del Teide rajone sustojo širdis, tačiau greitosios pagalbos medikai ją atgaivino ir nuskraidino į ligoninę.

Žiniasklaidos pranešimais, keliems žmonėms, kuriuos nunešė bangos, pavyko pasiekti krantą savo jėgomis. Valstybinė transliuotoja RTVE pranešė, kad vietos valdžios institucijos sekmadienį buvo paskelbusios perspėjimus apie aukštas bangas.

Prieš mėnesį, lapkričio 8 d., virtinė milžiniškų bangų taip pat nunešė į jūrą daug žmonių – tarp jų buvo turistų, daugiausia iš Prancūzijos. Per šiuos incidentus Tenerifės pakrantėje žuvo trys žmonės, o 15 buvo sužeisti.

