Teksase daugėja potvynio aukų: girdėjau vaikus klykiant, prašant padėti

Deja, praėjus penkioms dienoms nuo potvynio, kuris apsėmė net ir didelius pastatus – tą rodo žymės jų pastogėse, gelbėjimo operacija virsta kūnų paieška. Taip pat ir krikščioniškoje mergaičių stovykloje, kur, naujausiomis žiniomis, patvirtinta visų 27 dingusių be žinios mergaičių ir jų vadovių mirtis.

„Mano merginos sesuo yra devynerių metų, šios mergaitės buvo maždaug tokio paties amžiaus. Galiu tik įsivaizduoti, koks tai jausmas, šie tėvai nusipelno žinoti, kas joms nutiko“, – šnekėjo gelbėtojas savanoris Alvi Santos.

Kol šimtai gelbėtojų šukuoja Gvadalupės pakrantes, vietos gyventojai bando atstatyti bent minimalią tvarką savo namuose, kurie neretai buvo visiškai apsemti. Vietos gyventojai buvo priversti gelbėtis ant kalvų, net garbingo amžiaus žmonės.

„Tai aukščiausias vandens lygis, kokį kada nors matėme šioje slėnio vietovėje“, – teigė gyventoja Regan Brown.

Liūdna, bet aukų skaičius turbūt dar didės, nes potvynis penktadienio naktį buvo tikrai netikėtas ir labai smarkus.

„Girdėjau klyksmus, nes nieko nebuvo matyti, buvo visiškai tamsu, bet girdėjau žmonių riksmus, vaikus klykiant, prašant padėti. Mašinos plaukė su įjungtais žibintais. Galėjai matyti šviesas ir girdėti signalus. Ten buvo ne vienas ar du, bet dešimtys automobilių, kurie tiesiog plaukė tolyn, man tiesiog to buvo per daug“, – nurodė „Howdy's Restaurant, Bar & Chill“ savininkė Lorena Guillen.

Dėl tokio katastrofinio potvynio, kai Gvadalupės vandens lygis per porą valandų vietomis pašoko iki 8 metrų, kyla vis daugiau klausimų dėl perspėjimo sistemos, nes daugelis vietos gyventojų teigė išvis jų nesulaukę.

Kervilio miesto administratorius Dalton Rice, paklaustas, ar vietos agentūros išsiuntė kokius nors avarinius pranešimus apie signalines raketas, sirenas, atsakė: „Žinau, kad jūs nuolat užduodate šį klausimą. Mes tai vertiname. Manome, kad tai svarbu. Nenorime spekuliuoti. Žinome, kad yra daug spekuliacijų ir klausimų. Bus atliktas išsamus tyrimas, kad galėtume užtikrinti, jog ateityje sutelksime dėmesį į pasirengimą.“

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Klausimų kilo ir dėl federalinių tarnybų darbuotojų atleidimų, kuriuos inicijavo JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, taip pat ir dėl atleidimų Jungtinių Valstijų meteorologijos tarnyboje.

D. Trumpas, į klausimą, ar mano, kad, atsižvelgiant į potvynį, federalinė vyriausybė turėtų vėl įdarbinti meteorologus, kurie buvo atleisti per pastaruosius kelis mėnesius, atsakė: „Aš to nežinau, tikrai nežinau. Manau, kad ne. Tai įvyko per kelias sekundes. Niekas to nesitikėjo, niekas to nenumatė. Ten dirba labai talentingi žmonės, bet jie to nenumatė. Manau, jie sakė, kad tai atsitiko kartą per 100 metų, jie niekada nematė nieko panašaus. Taigi, aš nemanau.“

JAV prezidentas pasakė, kad planuoja nuvykti į Teksasą vėliau – gal penktadienį, kad netrukdytų gelbėjimo darbams.