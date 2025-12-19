Taivane per išpuolį metro stotyse sužeisti mažiausiai devyni žmonės

Įtariamasis, bijodamas arešto, labai tikėtina, nušoko nuo pastato, pranešė Taibėjaus meras.
Vietos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad įtariamasis sviedė dūmines granatas į Taibėjaus pagrindinę metro stotį netoli miesto pagrindinės geležinkelio stoties, priversdamas žmones išsilakstyti.
Tada įtariamasis nuvažiavo metro vieną stotelę, išėjo iš stoties ir sviedė daugiau dūminių granatų gatvėje, rodo transliuotojo EBC paskelbtas vaizdo įrašas.
Jame matyti, kad jis laikė peilį ir nukreipė jį į pėsčiuosius, o tada nubėgo į parduotuvę.
Užpuoliko motyvas kol kas neaiškus.
Meras Chiang Wan-anas teigė, kad keturi žmonės buvo sunkiai sužeisti.
Taivano premjeras Cho Jung-tai teigė, kad pareigūnai vis dar aiškinasi įtariamojo praeitį.
Pasak jo, trims žmonėms sustojo širdis.
Savo pareiškime premjeras teigė, kad įtariamasis dėvėjo kaukę ir į Taipėjaus pagrindinės stoties metropoliteną sviedė „penkis ar šešis benzininius užtaisus arba dūmines granatas“.
Policijos paprašyta sustiprinti saugumą visoje saloje.
„Šiuo metu visose svarbiose vietose (...), įskaitant geležinkelio stotis, greitkelius, metro stotis ir oro uostus, palaikomas aukštas budrumo lygis“, – sakė Cho Jung-tai.
Policija kol kas nepaskelbė jokių viešų pareiškimų apie užpuolimą.
