Šveicarijoje per du gaisrus daugiabučiuose dingo penki žmonės

Graubiundeno kantono regioninė policija pranešime nurodė, kad šalies rytuose esančiame Tūzio mieste iškart po vidurnakčio kilęs didelis gaisras visiškai sunaikino pastatą, kuriame veikė restoranas ir buvo įrengti butai.
„Laiptinė sugriuvo, todėl pastato stogą teko atverti kranu“, – teigė policija ir pridūrė, kad penki žmonės vis dar laikomi dingusiais be žinios.
Pareigūnų teigimu, iš degančio pastato pavyko išsigelbėti 14 žmonių.
Aštuoni iš jų nukentėjo, įskaitant du, kurių būklė yra sunki, nurodė jie.
Sužeistieji buvo nugabenti į ligonines Graubiundene ir Ciuriche.
Į įvykio vietą buvo nusiųsta apie 100 ugniagesių, kurie penktadienio rytą vis dar gesino gaisrą.
Pradėtas tyrimas gaisro priežasčiai nustatyti. Policijos teigimu, ugnis įsiplieskė antrame pastato aukšte.
Policijos paviešintoje nuotraukoje matyti dūmuose paskendęs kelių aukštų daugiabutis, o liepsnos veržiasi pro kelis viršutinio aukšto langus ir stogą.
Per kitą incidentą ketvirtadienio vakarą gaisras kilo vieno buto virtuvėje šiauriniame Šafhauzeno mieste, esančiame netoli Vokietijos sienos.
„Vienuolika žmonių buvo sužeisti, iš kurių devyni išvežti į ligoninę“, – sakoma vietos policijos pranešime. Jame priduriama, kad tarp sužeistųjų yra ir policijos pareigūnas.
Policija nurodė, kad ugniagesiams pavyko užkirsti kelią ugnies plitimui į kitus pastato butus.
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