Per susirėmimus su Izraelio kariais Gazos pasienyje nušauti du palestiniečiai

Per susirėmimus su Izraelio kareiviais Gazos pasienyje, palestiniečių duomenimis, buvo nušauti du jauni palestiniečiai.

Be to, dar 66 palestiniečiai buvo sužeisti, penktadienį Gazoje pranešė Sveikatos ministerija. 38 jų nukentėjo nuo tikrų kulkų.

Izraelio kariuomenės duomenimis, keliose vietose pasienyje susirinko apie 6 200 palestiniečių. Jie svaidė padegamuosius užtaisus, sakė kariuomenės atstovas. Grupei asmenų pavyko perlipti saugumo sieną, tačiau jie netrukus grįžo atgal. Kad numalšintų neramumus, kariai reagavo įvairiomis priemonėmis.

Nuo 2018 metų kovo pabaigos, Sveikatos ministerijos duomenimis, per susirėmimus su Izraelio kariais žuvo 310 palestiniečių ir tūkstančiai buvo sužeisti. Izraelis iš Gazos Ruožo yra vis apšaudomas raketų ir į tai dažniausiai reaguoja oro antskrydžiais.

Palestiniečiai, be kita ko, reikalauja atšaukti blokadą, kurią Izraelis ir Egiptas yra paskelbę Gazos Ruožui. Be to, jie reikalauja palestiniečių pabėgėlių sugrįžimo į dabartinį Izraelį.

Gazos Ruožą valdantį judėjimą „Hamas“ JAV ir ES vadina teroristine organizacija. Jis 2007 metais jėga perėmė Gazos Ruožo kontrolę.