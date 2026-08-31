Suomijos teismas sutrumpino kalėjimo bausmę rusų karo nusikaltėliui Tordenui

Vojislavas Tordenas (tikroji pavardė Janas Petrovskis), buvęs Rusijos neonacistinės sukarintos grupuotės „Rusich“ vado pavaduotojas, praėjusiais metais Helsinkyje buvo pripažintas kaltu dėl karo nusikaltimų, padarytų per pasalą rytų Ukrainos Luhansko srityje.
Per išpuolį prieš Ukrainos karių konvojų 22 ukrainiečiai žuvo, o keturi buvo sužeisti.
V. Tordenas buvo pripažintas kaltu dėl vadovavimo „Rusich“ narių veiksmams per pasalą ir dėl vieno sužeisto kario nužudymo.
Jis taip pat buvo pripažintas kaltu dėl to, kad leido kovotojams suluošinti Ivaną Isyką, jam išpjausčius skruoste grupės naudotą slavišką simbolį – „kolovratą“, t. y. ratą su spygliais. I. Isykas nuo patirtų sužalojimų mirė.
V. Tordenas taip pat buvo pripažintas kaltu dėl to, kad įvykio vietoje padarė žeminančias žuvusio kario nuotraukas ir paskelbė jas socialiniuose tinkluose.
Tačiau Helsinkio apeliacinis teismas pirmadienį nusprendė, kad nepakanka įrodymų, jog V. Tordenas nužudė ar sužeidė Ukrainos karius.
Teismas pripažino, kad jis dalyvavo pasaloje ir šaudė iš lengvojo kulkosvaidžio į Ukrainos karius, o tai sudaro karo nusikaltimą.
Teismo pareiškime taip pat teigiama, kad jis neužėmė vadovaujančio vaidmens, dėl kurio būtų „atsakingas už sužeistų Ukrainos karių nušovimą“.
Tačiau apeliacinis teismas atmetė ankstesnį teiginį, kad V. Tordenas leido kovotojams supjaustyti I. Isyko skruostą, konstatuodamas, kad nors incidentas ir įvyko, jis nepasiekė karo nusikaltimo lygio.
Teismas sutiko, kad V. Tordenas yra kaltas dėl to, kad įvykio vietoje padarė žeminančias žuvusio kario nuotraukas ir paskelbė jas socialiniuose tinkluose.
V. Tordenas buvo teisiamas Suomijoje po to, kai ten buvo suimtas ir kai Helsinkis atsisakė jį išduoti Ukrainai.
Suomija taiko „universaliąją jurisdikciją“ – teisinį principą, leidžiantį jos teritorijoje kelti kaltinimus dėl įtariamų sunkių nusikaltimų, padarytų bet kur pasaulyje.
Apeliacinio teismo sprendimą galima skųsti Aukščiausiajam Teismui.
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