„Kankiniai, sužeistieji ir keli apgadinti namai per Izraelio išpuolį prieš Moralės gairių būstinę“, – pranešė televizija „al Masirah“.
Sukilėliai: per Izraelio smūgį į husių ginkluotųjų pajėgų žiniasklaidos pastatą žuvo keli žmonės
2025-09-10 18:30
Jemeno husių sukilėlių kontroliuojama televizija „al Masirah“ trečiadienį pranešė, kad per Izraelio smūgį į pastatą, kuriame įsikūrusi husių ginkluotųjų pajėgų žiniasklaida, žuvo ir buvo sužeista žmonių, nors aukų skaičius buvo nenurodytas.
Sukilėliai: per Izraelio smūgį į husių ginkluotųjų pajėgų žiniasklaidos pastatą žuvo keli žmonės / AFP nuotr.
Naujausi komentarai