Stiprus žemės drebėjimas rytų Afganistane nusinešė bent 622 gyvybes

Nelaimė sekmadienio vakarą ištiko keletą miestų Kunaro provincijoje, netoli kaimyninės Nangarharo provincijos Džalalabado miesto.
Anot JAV geologijos tarnybos, sekmadienį 23 val. 47 min. vietos (21 val. 17 min. Lietuvos) laiku 6 balų stiprumo drebėjimo epicentras buvo nutolęs 27 km į šiaurės rytus nuo Džalalabado. Drebėjimas įvyko vos 8 km gylyje – arčiau paviršiaus esantys drebėjimai dažniausiai padaro daugiau žalos.
Talibano vidaus reikalų ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP teigė, jog Nur Gulo, Soki, Vatpuro, Manogi ir Čapadaro regionuose žuvo bent 622 žmonės, virš 1,5 tūkst. – sužeisti.
Būdamas arti sienos su Pakistanu Džalalabadas tapo svarbiu prekybos tinklo mazgu. Nors oficialiais duomenimis mieste gyvena apie 300 tūkst. žmonių, manoma, kad tikrasis miesto ir priemiesčių gyventojų skaičius yra daug didesnis.
Dauguma miesto pastatų – neaukšti namai, daugiausia iš betono ir plytų, o užmiestyje vyrauja ir purvo plytų bei medienos konstrukcijos. Dauguma jų – prastai pastatyti.
Džalalabadas taip pat turi reikšmingą žemės ūkio sektorių – per miestą teka Kabulo upė, auginami ryžiai, citrusiniai vaisiai.
2023-iųjų spalio 7 dieną Afganistaną sukrėtė 6,3 balo žemės drebėjimas, kurį sekė stiprūs pakartotiniai smūgiai. Talibano vyriausybės duomenimis, žuvo bent 4 tūkst. žmonių.
Anot Jungtinių Tautų (JT), šis skaičius gerokai mažesnis – 1,5 tūkstančio. Nepaisant to, tai tapo pastarųjų metų skaudžiausia gamtine katastrofa Afganistane.
