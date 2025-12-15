Staigūs potvyniai Maroke nusinešė 21 žmogaus gyvybę

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizduose matyti, kaip purvino vandens srautas šluoja automobilius ir šiukšliadėžes iš Safio, esančio maždaug už 300 kilometrų į pietus nuo sostinės Rabato, gatvių.
Pasak valdžios institucijų, istoriniame senamiestyje buvo užlieta mažiausiai 70 namų ir verslų.
Dar 32 žmonės buvo sužeisti ir nugabenti į ligoninę, tačiau dauguma jų jau išrašyti.
Dėl sugadintų kelių nutrūko eismas keliais maršrutais į šį uostamiestį Atlanto vandenyno pakrantėje ir iš jo.
„Tai juoda diena“, – AFP sakė gyventojas Hamza Chdouani.
Iki vakaro vanduo nuslūgo ir žmonės bandė iš purvo gelbėti likusį turtą.
Kitas gyventojas, Marouane'as Tameras, klausė, kodėl vyriausybės sunkvežimiai nebuvo atsiųsti išpumpuoti vandens.
Komandoms ieškant kitų galimų aukų, meteorologijos tarnyba prognozavo, kad antradienį visoje šalyje vėl prasidės liūtys.
Maroke, kuris jau septintus metus iš eilės kenčia didelę sausrą, blogi orai ir potvyniai nėra neįprastas reiškinys.
Generalinis meteorologijos direktoratas (DGM) teigė, kad 2024 metai Maroke buvo karščiausi per visą istoriją ir kad šalyje iškrito beveik ketvirtadaliu mažiau kritulių nei vidutiniškai.
Maroko rudenys paprastai pasižymi laipsnišku temperatūros mažėjimu, tačiau klimato kaita paveikė orų pobūdį ir padarė audras intensyvesnes – šiltesnė atmosfera sulaiko daugiau drėgmės, o šiltesnė jūra gali suteikti audrų sistemoms daugiau jėgos.
