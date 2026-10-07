 Smūgio daugiabučiui Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki keturiolikos

Smūgio daugiabučiui Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki keturiolikos

Tarp žuvusiųjų – keturi vaikai
2026-10-07 15:50
BNS inf.

Po Rusijos trečiadienio smūgio į daugiabutį Šiaurės Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 14, tarp žuvusiųjų – keturi vaikai, pranešė pagalbos tarnybos.

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<span>Smūgio daugiabučiui Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki keturiolikos</span>
Smūgio daugiabučiui Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki keturiolikos / Scanpix nuotr.

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„Sužeista (dar) 50 žmonių, įskaitant septynis vaikus. Gelbėtojai išgelbėjo 15 žmonių, tarp jų vieną vaiką“, – socialiniame tinkle „Telegram“ po išpuolio Prylukuose, šiauriniame Černihivo regione, rašė tarnybos.

Bendrai per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje trečiadienį žuvo mažiausiai 20 žmonių.

Du žmonės žuvo raketoms pataikius į daugiaaukščius pastatus Dnipre ir Kremenčuke centrinėje Ukrainoje, o dar du neteko gyvybių Oleksandrijoje.

Sostinėje Kyjive per smūgius žuvo du žmonės.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą perspėjo gyventojus, kad Rusija planuoja masinius smūgius, ypač nukreiptus prieš šalies energetikos infrastruktūrą.

Rusija naktį paleido mažiausiai 50 raketų ir 130 dronų į kelis Ukrainos regionus, įskaitant Dnipropetrovsko, Kyjivo, Charkivo ir Poltavos sritis, pranešė Ukrainos oro pajėgos.

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