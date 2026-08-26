Slovakijos policija užkirto kelią dronų gamyklos padegimui

Du įtariamieji buvo sulaikyti Slovakijoje, o vienas – Vokietijoje. Jie kaltinami vykdę nurodymus ir rengę išpuolį, platformoje „Facebook“ pranešė policija. Nė vienas iš sulaikytųjų nėra Slovakijos pilietis.
Policija teigė veikusi pagal Slovakijos žvalgybos tarnybos suteiktą informaciją ir konfiskavusi didelį kiekį padegamojo mišinio.
„Jei išpuolis būtų įvykdytas, galėjo kilti didžiulis gaisras“, – teigė policija.
Jos vertinimu, pavojus galėjo kilti maždaug 70 darbuotojų, taip pat galėjo būti apgadintas dešimčių milijonų eurų vertės turtas.
Naujienų agentūrai AFP susisiekus su policija, pareigūnai daugiau informacijos nepateikė.
Slovakijoje dronus gamina kelios bendrovės, tarp jų – Ukrainos įmonė „Skyeton“.
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