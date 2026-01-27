Siūlo milijoną eurų už informaciją apie Berlyno elektros tinklų padegėjus

Dėl elektros tiekimo sutrikimo pietvakarinėje Vokietijos sostinės dalyje žiemos viduryje be elektros beveik savaitę buvo likę maždaug 45 tūkst. namų ūkių ir apie 2,2 tūkst. įmonių.
Policijos pareigūnai ieško kraštutinių kairiųjų grupuotės „Vulkangruppe“ („Vulkano grupė“) narių, kurie keliuose internetiniuose pareiškimuose prisiėmė atsakomybę už sausio pradžioje įvykdytą išpuolį.
Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas antradienį pažadėjo duoti atkirtį.
„Manau, kad tikslinga pabrėžti situacijos rimtumą tokio dydžio atlygiu“, – sakė A. Dobrindtas.
Teisėsaugos institucijos patikimomis pripažino internetines žinutes iš paslaptingosios „Vulkangruppe“.
Vokietijos vidaus žvalgybos agentūros BfV duomenimis, ši grupė veikia nuo 2011 metų ir, manoma, yra atsakinga už daugybę kitų padegimų Berlyne bei jo apylinkėse.
Grupuotė taip pat prisiėmė atsakomybę už dvi diversijas, nukreiptas prieš elektromobilių gamintojos „Tesla“ gamyklą visai šalia Berlyno.
A. Dobrindtas teigė, kad policija pradės viešinimo kampaniją, įskaitant skrajutes ir plakatus Berlyno metropolitene, siekdama gauti informacijos ir pranešti apie siūlomą premiją.
Kanclerio Friedricho Merzo konservatyvus sąjungininkas A. Dobrindtas taip pat pažadėjo skirti daugiau išteklių kovai su kairiuoju ekstremizmu plačiąja prasme ir paragino suteikti policijai didesnius įgaliojimus naudoti veido atpažinimo technologijas bei rinkti skaitmeninius duomenis.
Naujausi komentarai