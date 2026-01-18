Sidnėjaus uoste – šiurpi nelaimė

Naujojo Pietų Velso valstijos teisėsaugos pareigūnai nurodė, kad plėšrūnas vėlyvą popietę ties vienu paplūdimiu rytinėje Sidnėjaus dalyje smarkiai sužalojo koją maždaug 13 metų amžiaus vaikui.
Pareigūnai paauglį iš vandens ištraukė praėjus vos kelioms minutėms po to, kai buvo gautas pranešimas apie incidentą.
Nukentėjusiajam policijos laive buvo suteikta pirmoji pagalba dėl rimtų kojos sužalojimų, uždėti du medicininiai turniketai.
Greitosios pagalbos medikai nugabeno sužeistąjį į Sidnėjaus vaikų ligoninę, kur, pasak pranešimų, jo būklė išlieka kritinė.
Remiantis ryklių susidūrimų su žmonėmis duomenų baze, nuo 1791 metų Australijoje užfiksuota daugiau kaip 1 280 tokių incidentų, kurių daugiau kaip 250 baigėsi mirtimi.
Mokslininkų teigimu, aktyvesnė žmonių veikla vandenyje ir kylanti vandenyno temperatūra, kuri, atrodo, keičia ryklių migracijos kelius, gali prisidėti prie išpuolių dažnėjimo, nepaisant to, kad dėl peržvejojimo kai kurios ryklių rūšys nyksta.
Naujausi komentarai