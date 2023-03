Siaubas per rusų karių apšaudymą Ukrainoje: skeveldros suvarpė produktus vežusį vairuotoją

Sutemus, brėkštant ir vidury dienos – Donecko srityje be atvangos apšaudoma Kostiantynivka. Rusų kariai iš „Uragan“ taikosi į ukrainiečių taktinį užnugarį. Žūsta ugnyje ir civiliai, praneša LNK.

Gaisrai kilo keliuose namuose. Ugniagesiai gesina net per apšaudymus. „Pataikė kasetinis įtaisas. Ėmė degti, iškvietėme ugniagesius“, – pasakojo gyventoja.

Šaudmuo iš reaktyvinės salvinės sistemos išsprogdino asfaltą, skeveldros suvarpė produktus vežusį vairuotoją. Okupantai antradienio rytą raketomis atakavo ir Kramatorską. Vienas žmogus žuvo, keli sužeisti. Smūgis apgadino šešis daugiaaukščius.

Pasak Ukrainos prezidento, tai – eilinis įrodymas, kad blogio valstybė toliau kovoja su civiliais. „Nėra ramių ar daugmaž ramių vietų. Prieš artileriją minosvaidžiai kala visur palei frontą“, kalbėjo karys.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Bet ir rusams ne saldu – okupuotame Kryme ugnis apėmė sandėlį Sinferopolyje. Dėl ko kilo gaisras – vėl neaišku. Antradienį ir Rusijos Belgorodo srityje dirbo rusų oro gynyba. Esą numušė bepilotę skraidyklę – nuolaužos krito ant garažo.

Bet vakarai dėl Ukrainos stengtis nepailsta. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas Paryžiuje priėmė aikštingąjį Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną. Per darbo vakarienę pabrėžė Europos vienybės poreikį. Juk V. Orbanas iki šiol ištikimai palaiko ryšius su Maskva. Ne tik atsisakė tiekti ginklus Kyjivui, bet ir priešindavosi Europos Sąjungos sankcijoms.

Kremliui griaunant pasaulinę tvarką ir Kinijai auginant karinę galią Australija įsigis iš Amerikos iki penkių atominių povandeninių laivų. Be to, britai padės statyti naujo modelio laivą, kuriam bus panaudotos amerikiečių technologijos. Apie tai paskelbta per trišalį Aljanso susitikimą Kalifornijos karinio jūrų laivyno bazėje.

„Stebime, kaip pasaulinė taisyklėmis grindžiama tvarka patiria didžiulį spaudimą ne tik Rytų Europoje, bet ir Indijos Ramiajame regione. Matome didžiausią karinių pajėgų telkimą nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir visa tai vyksta mūsų regione, ir tą dar ne Australija. Todėl turime reaguoti, jei to nepadarysime, istorija mus pasmerks“, – kalbėjo Australijos gynybos ministras Richard Marles.

Tai, anot lyderio, svarbiausia daugiašalė partnerystė per kelias kartas ir vandenynus – Atlanto ir Ramųjį. „Žinau, draugai girdi, bet ar laivas „Misuris“ girdi. O, matau ten – lygiuoja. Ar galiu jiems įsakyti stovėti ramiai? Juk esu vyriausiasis pajėgų vadas. Bet kokiu atveju ačiū, ačiū, ačiū. Jūs – geriausi ir trise būsime geriausi pasaulyje“, – sakė JAV prezidentas Joe Bidenas.

Ir Rusija, ir komunistinė Kinija jau užsipuolė trejetą neva kurstant ginklavimosi varžybas. „Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Australija sudarė trišalę partnerystę, kuria siekiama skatinti bendradarbiavimą branduolinių povandeninių laivų ir kitų pažangiausių karinių technologijų srityje. Tai – Tipiškas Šaltojo karo laikų mentalitetas, kuris tik paskatins ginklavimosi varžybas“, – teigė Kinijos URM atstovas Wang Wenbin.

Tuo metu Rusija vaidina, kad kurs daugiau raketų. Ministras Sergejus Šoigu įsakė dvigubinti apimtis inspektuodamas raketų gamyklą Maskvos regione.