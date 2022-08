Sausringą Europą siaubia gaisrai, kenčia ir ūkininkai: saulėkaitoje net apdega obuoliai

Kroatijos Hvaro sala Adrijos jūroje rūksta, ugnis kėsinasi sudeginti namus. Yra aukų – vienas žmogus jau žuvo. Laimė, ugniagesiams liepsnas jau pavyko apmalšinti, po beveik paros kovos su ugnimi gaisras saloje lokalizuotas.

„Toks didelis gaisras. Ugnis šoko į 14 metrų aukštį. Visa laimė, kad ugniagesiai išgelbėjo namus“, – kalbėjo vietos gyventojas.

„Baisu, kai grįžome iš paplūdimio atrodė siaubingai. Siautėjo tikras gaisras“, – teigė moteris.

Gaisravietėje apsilankė Kroatijos prezidentas. Netoli tos vietos, kur ugnis pražudė vietos gyventoją. Šis bandė žūtbūt išgelbėti turtą ir ekskavatorių, bet stichija buvo galingesnė.

Ir Italijos ugniagesiams – bemiegės paros, siautėja keli gaisrai. Vienas jų – Sardinijos saloje. Gaisras įsiplieskė atliekų perdirbimo gamykloje, apgadino dalį pastatų, supleškino visas lauke laikytas plastiko atliekas. Prokuratūra net praėjo tyrimą dėl padegimo.

Gaisras kilo ir pietiniame Apulijos regione. Nuo šeštadienio čia dega Viduržemio jūros regiono miškas. Pasitelkę specialius lėktuvus, gelbėtojai sugebėjo nukreipti liepsnas nuo XIII a. tvirtovės, kad ši nesudegtų.

Pavyko užgesinti ir dar du gaisrus popieriaus fabrikuose Toskanoje.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Darbo daug ir išminuotojams. Italijos kariuomenė kontroliuojamu sprogimu sunaikino Antrojo pasaulinio karo laikų bombą, rastą prie Po upės. 500 kg amerikiečių bombonešio numestą bombą atvėrė nuo sausros nusekusi upė.

Kol Lietuvoje vėsa ir vis palyja, Pietų ir Vakarų Europą svilina karšta ir itin sausringa vasara. Už galvų griebiasi ūkininkai. Vaismedžių, ypač obelų ir kriaušių, augintojams sausra neša nuostolius. Vaisiai maži ir iškart pernoksta.

„Ši per maža ir ta per maža, šios visos kriaušės per mažos parduoti“, – vaisius apžiūrinėjo ūkininkas.

O obuoliai net apdega.

„Štai, kokie obuoliai. Juos žaloja popietinė saulė, 40–45 laipsnių karštis. Obuoliams to neįmanoma atlaikyti. Kol kas tam nėra kaip užkirsti kelio. Žalą vertinsime vėliau“, – teigė ūkininkas.

Centrinėje Portugalijoje gaisrai jaukia poilsiautojams atostogas. Gaisras per tris dienas išplito kalvotoje vietovėje ir nors grėsmės žmonėms kol kas nėra, dėl viso pikto evakuotas viešbutis. Portugalijos meteorologai skelbia – liepa šalyje buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją – nuo 1931-ųjų metų.